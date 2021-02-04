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04.02.2021 10:11
Рубрика: Общество

В Орловской области на карантин по COVID-19 ушли 15 классов

Текст: Элина Труханова

В Орловской области 15 классов в 14-ти школах частично закрыты на карантин из-за коронавируса.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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По информации правительства региона, кроме того, частично закрыты на карантин семь классов в трех школах в связи с ОРВИ.

- Среди 169 дошкольных учреждений нет полностью закрытых на карантин из-за коронавируса. Также нет закрытых дошкольных групп при школах. В детских садах закрыты на карантин четыре группы: коронавирусом болеют 71 человек, - рассказали в облправительстве.

С диагнозом COVID-19 на стационарном лечении находятся четыре ребенка, 110 детей - под амбулаторным наблюдением.

При этом в области появилась тенденция к снижению динамики заболеваемости коронавирусом. Так, на 3 февраля, по данным регионального правительства, было выявлено 158 новых случаев заболевания, 173 человека выздоровели. Коэффициент распространения инфекции - 0,98. Из 1866 коек для больных коронавирусом занято 1227.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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