В четырех районах Якутии из-за аварий нарушено энергоснабжение

В четырех районах Якутии произошло нарушение электроснабжения из-за аварий на объектах энергетики.

В среду ночью из-за технологического нарушения на подстанции отключилась линия Майя - Нижний Бестях. Под ограничения попали потребители Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов. Как сообщается на сайте "Якутскэнерго", в четверг утром восстановительные работы продолжились, потребители в этих двух районах запитаны по временной схеме, составлен график веерных отключений населенных пунктов.

"Веерные ограничения продлятся до момента окончания восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В соседнем Усть-Алданском районе из-за аварии на ЛЭП примерно в пять часов утра запустили передвижную автоматизированную электростанцию. По информации местной ЕДДС, здесь также возможны веерные отключения.

В "Якутскэнерго" также сообщили, что на другом краю республики пришлось запускать резервную электростанцию в центре Нижнеколымского района поселке Черский. Здесь в среду отключилась линия Встречный - Черский, принадлежащая АО "Чукотэнерго". Ремонтная бригада энергетиков из соседнего региона в настоящее время находится на осмотре ЛЭП, причины технологического нарушения выясняются.