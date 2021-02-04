Видео: На Камчатке подростка спасли из снежного плена

В Селе Тиличики Олюторского района спасатели вытащили 15-летнего мальчика из-под снежного завала.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Подросток выкопал туннель на склоне сопки, но в один момент снег накрыл ребенка. Специалистов вызвали проходившие рядом очевидцы.

Спасатели вызволили школьника из снежного плена и передали врачам, состояние юноши оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что сейчас на севере Камчатки несколько дней идет снег, что может привести к сходу лавин даже с небольших склонов.