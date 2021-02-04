Воспитательницу будут судить за смерть ребенка, проглотившего конструктор

В Самарской области в суд Борского района передали уголовное дело против воспитателя, которая допустила гибель четырехлетнего малыша в детсаду. Ребенок проглотил деталь от конструктора, сообщает СК России.

Воспитатель обвиняется по статье "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Следствие пришло к выводу, что именно из-за невнимания к ребенку со стороны воспитателя дошкольной группы случилась трагедия. Мальчика, который был в игровой комнате и поперхнулся деталью конструктора, можно было бы спасти.

ЧП случилось 15 октября 2020 года.