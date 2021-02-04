АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию реконструированный резервуар на Анжеро-Судженской ЛПДС

Новости

Вышел новый трейлер ретро-детектива с Хабенским "За час до рассвета" 11:14
Оперштаб: Еще 5324 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:09
Москвичей ждут 30-градусные морозы 11:06
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой из 60 спутников Starlink 11:06
Россия выведет на рынок 50 новых образцов оружия и военной техники 11:02
Netflix снимет свой фильм о противостоянии Reddit с Уолл-Стрит 11:01
В Сочи из-за теплой погоды раньше срока зацвела магнолия 11:00
В Москве обокрали актрису Олесю Железняк 10:49
СМИ: Новая трилогия Star Wars будет перезапущена в формате сериала 10:44
В Приамурье из-за 50-градусных морозов стали погибать птицы 10:37
В Югре ребенок попал в реанимацию после урока физкультуры в бассейне 10:32
Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше 173 долларов за баррель 10:29
Новый многоцелевой автомобиль для армии создадут на базе "Стрелы" 10:22
ФСБ задержала украинку, пытавшуюся нелегально попасть в Крым 10:13
Шведам не дали право выбирать вакцину 10:11
Бразилия дает зеленый свет "Спутнику V" 10:07
Иммунолог оценил публикацию о "Спутнике V" в журнале The Lancet 09:57
Псаки перепутала летнюю и зимнюю Олимпиады 09:54
На Урале пострадавшие в ДТП с экс-чиновником потребовали 13 млн рублей 09:49
Группа МЧС РФ прибыла в Красноярск для изучения причин пожара на складе 09:46
Московское метро проанализирует работу техслужб после сбоя 09:29
Наталья Сергунина: Клуб молодых предпринимателей Москвы объединил уже более восьми тысяч человек 09:27
На Урале женщине вернули авто, которое экс-супруг проиграл в карты 09:25
Привитые от COVID соцработники стали оказывать помощь москвичам с коронавирусом 09:18
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V" 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 11:15

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию реконструированный резервуар на Анжеро-Судженской ЛПДС

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию после реконструкции резервуар вертикальный стальной с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. м на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Кемеровской области.

Цель выполненных работ - обеспечение надежной и безопасной эксплуатации резервуара.

Произведена частичная замена металлоконструкций резервуара диаметром 45 метров и высотой 12 метров - окраек, днища и первого пояса. Осуществлен локальный ремонт настила кровли, фундамента, шахтной лестницы, установлено кольцо жесткости для обеспечения критериев прочности и устойчивости конструкций РВСП. Также выполнена замена вспомогательного и основного технологического оборудования резервуара.

По окончании строительных работ состоялись гидравлические испытания резервуара с целью его проверки на прочность и герметичность, осуществлено комплексное опробование всех систем РВСП. Отклонений в работе оборудования не выявлено.

Работы по обновлению резервуарных парков перекачивающих станций - одно из важных направлений реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Западная Сибирь". Таким образом предприятие обеспечивает соблюдение требований и стандартов промышленной, пожарной и экологической безопасности производственных объектов. На 2021 год запланировано проведение технического перевооружения и реконструкции восьми резервуаров общим объемов более 125 куб. м. На эти цели АО "Транснефть - Западная Сибирь" направит около 800 млн рублей.

Справка

Анжеро-Судженская ЛПДС - головная перекачивающая станция в зоне ответственности филиала Новосибирское районное нефтепроводное управление. Здесь ведется прием сырья по магистральным нефтепроводам Александровское - Анжеро-Судженск и Омск - Иркутск. Нефть поступает в резервуарный парк для дальнейшего хранения, транспортировки и сдачи на перерабатывающие заводы Сибири.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область СФО Омская область СФО Томская область

Главное сегодня

Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"
Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
В Роспотребнадзоре рассказали про опасность дезинфекторов
В МЧС назвали фамилии погибших в огне красноярских пожарных