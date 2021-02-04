АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию реконструированный резервуар на Анжеро-Судженской ЛПДС

АО "Транснефть - Западная Сибирь" ввело в эксплуатацию после реконструкции резервуар вертикальный стальной с понтоном (РВСП) объемом 20 тыс. куб. м на Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Кемеровской области.

Цель выполненных работ - обеспечение надежной и безопасной эксплуатации резервуара.

Произведена частичная замена металлоконструкций резервуара диаметром 45 метров и высотой 12 метров - окраек, днища и первого пояса. Осуществлен локальный ремонт настила кровли, фундамента, шахтной лестницы, установлено кольцо жесткости для обеспечения критериев прочности и устойчивости конструкций РВСП. Также выполнена замена вспомогательного и основного технологического оборудования резервуара.

По окончании строительных работ состоялись гидравлические испытания резервуара с целью его проверки на прочность и герметичность, осуществлено комплексное опробование всех систем РВСП. Отклонений в работе оборудования не выявлено.

Работы по обновлению резервуарных парков перекачивающих станций - одно из важных направлений реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Западная Сибирь". Таким образом предприятие обеспечивает соблюдение требований и стандартов промышленной, пожарной и экологической безопасности производственных объектов. На 2021 год запланировано проведение технического перевооружения и реконструкции восьми резервуаров общим объемов более 125 куб. м. На эти цели АО "Транснефть - Западная Сибирь" направит около 800 млн рублей.

Справка

Анжеро-Судженская ЛПДС - головная перекачивающая станция в зоне ответственности филиала Новосибирское районное нефтепроводное управление. Здесь ведется прием сырья по магистральным нефтепроводам Александровское - Анжеро-Судженск и Омск - Иркутск. Нефть поступает в резервуарный парк для дальнейшего хранения, транспортировки и сдачи на перерабатывающие заводы Сибири.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"