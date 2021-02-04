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Рубрика: Происшествия

Группа МЧС РФ прибыла в Красноярск для изучения причин пожара на складе

Текст: Надежда Столярчук

Представители центрального аппарата МЧС России приступили к изучению обстоятельств пожара на складе в Красноярске, сообщили "РГ" в ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

В Красноярском крае объявили день траура по погибшим пожарным

В краевой центр приехала группа под руководством заместителя министра МЧС России Ильи Денисова. Она изучит причины и обстоятельства пожара, случившегося 3 февраля на складе автозапчастей в Красноярске, где погибло четыре человека, в том числе трое пожарных.

- Илья Денисов провел рабочее совещание, после чего выехал на место пожара, где оценил ход ликвидации и пообщался с рядовым составом пожарно-спасательного гарнизона. На текущий момент ликвидировано открытое горение, пожарные проливают конструкции сгоревшего склада, - рассказали в МЧС края.

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