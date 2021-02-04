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04.02.2021 14:25
Рубрика: Происшествия

Появились первые версии причин пожара на складе в Красноярске

Текст: Тимофей Борисов

Официальной версии того, что произошло на складе автозапчастей, пока не выдвинуто. В регионе работает спецкомиссия во главе с замминистра МЧС России Ильей Денисовым. И пока их работа еще далека от завершения, поскольку площадь пожара была огромной, почти с футбольное поле, и предстоит обследовать не один метр территории и провести не один десяток экспертиз.

Группа МЧС РФ прибыла в Красноярск для изучения причин пожара на складе

Но неофициально представители экстренных служб для себя уже составили предварительную картину того, что случилось - аварийный режим работы электросети.

Именно эту причину возгорания сейчас обсуждают между собой местные спасатели и о ней сообщили агентству ТАСС как о наиболее вероятной.

Перенапряжение в цепи электричества вполне могло быть, учитывая низкие температуры в регионе и ту огромную площадь склада, которую необходимо было обогреть. Известно, что арендаторами на складе были около 23 различных организаций, каждая из которых использовала собственное электрооборудование.

"По предварительным данным, к возгоранию на складе автозапчастей в Красноярске привел аварийный режим работы электросети. Стремительному распространения огня способствовала высокая загрузка склада горючими материалами", - сказал собеседник агентства ТАСС.

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