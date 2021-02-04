Ученица Тутберидзе Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров

13-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе Софья Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров. На соревнованиях в Красноярске по сумме двух программ ученица тренера Этери Тутберидзе набрала 220,00 баллов.

Второй результат у ее партнерши по команде Аделии Петросян - 211,87 балла. Бронзовая медаль досталась подопечной тренера Алексея Мишина Софье Муравьевой - 208,13 балла.

Другой ученик Мишина - Евгений Семененко - выиграл соревнования среди юниоров в одиночном катании. Его результат 247,37 балла. Серебро у Александра Голубева - 236,58 балл, бронза досталась Егору Рухину - 235,71 балла.