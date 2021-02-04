В Барнауле экс-главу района задержали за мошенничество и растрату

В Барнауле сотрудники регионального УФСБ и следственного управления СКР задержали экс-главу Октябрьского района города Андрея Овсянникова, который буквально две недели назад покинул эту должность. Ему инкриминируют мошенничество и растрату на одном из предыдущих постов, когда он был главой администрации села Лебяжье в пригороде Барнаула.

- Предварительно установлено, что с июля по декабрь 2017 года глава села вместе с главным специалистом Лебяжинской администрации изготовили фиктивные договоры и акты выполненных работ по благоустройству территории и проведению культурно-массовых мероприятий на сумму более 157 тысяч рублей, - пояснила помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. - Но на деле эти работы не проводили. Кроме того, уже после увольнения (а в декабре 2017 года Овсянников возглавил Троицкий район - прим. ред.) бывший глава села вместе с подельником изготовили фиктивные документы о якобы проведенном укреплении дамбы и расчистке водопропускных сооружений. И смогли убедить нового главу Лебяжинской администрации, что все эти работы выполнены. В результате мошенничества они получили свыше 450 тысяч рублей бюджетных средств.

Следователи вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ уже провели обыски по месту жительства обвиняемых. Следственные органы планируют обратиться в суд, чтобы добиться заключения их под стражу на время расследования.

Справка "РГ"

Андрей Овсянников был главой Лебяжинской сельской администрации с февраля 2016 по декабрь 2017 года. С декабря 2017 по ноябрь 2020 возглавлял администрацию Троицкого района Алтайского края. А 11 ноября 2020-го стал главой Октябрьского района Барнаула. Правда, на этой должности не проработал и трех месяцев: 21 января 2021 года он подал в отставку по собственному желанию.