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04.02.2021 15:36

"Россети Северный Кавказ" установили 21 тысячу "умных счетчиков" в Кабардино-Балкарии

"Россети Северный Кавказ" продолжают реализацию Программы снижения потерь электроэнергии в городском округе Баксан, Баксанском и Зольском районах Кабардино-Балкарии.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Работы в республике стартовали в октябре 2020 года, и уже сейчас специалисты завершили реконструкцию 86 километров воздушных линий электропередачи и установку 21 тысячи "умных счетчиков".

Всего в 2021 году на указанной территории энергетики заменят 256 километров "голого" провода на самонесущий изолированный (СИП) и установят 40 тысяч новых интеллектуальных приборов учета.

В Зольских районных электрических сетях внедрение интеллектуальной системы учета уже дало первые значимые результаты: в декабре 2020 года на 2,5 процента перевыполнено плановое задание по снижению потерь.

- Энергетики меняют не только приборы учета у населения, но и целые участки ветхих линий 10-0,4 кВ. Теперь вместо "голого" провода ток бежит по защищенным самонесущим изолированным, которые имеют высокий коэффициент надежности. Им не страшен гололед и мокрый снег. Это особенно важно для Зольского района, так как почти все населенные пункты территории находятся в зоне высокого гололедообразования, - говорит Резуан Виндижев, заместитель главы администрации Зольского района.

Преимущества масштабной реконструкции оценили не только специалисты, но и население - в социальные сети филиала "Каббалкэнерго" поступают обращения жителей республики с просьбами о замене счетчиков старого образца на новые, которые не только позволяют точно учитывать объем потребленного ресурса, но и помогают контролировать его в ежедневном режиме.

Житель селения Залукокоаже Индрис Псануков рассказывает, что его внуки внимательно следят за показаниями пульта, который выдали семье после установки счетчика.

- В нашей семье очень ценят ресурсы и следят за их использованием. Очень хорошо, что сейчас это делать крайне просто - у каждого свой гаджет, - отмечает Индрис Псануков.

Все работы по реконструкции сетей и установке новых счетчиков ведутся за счет нетарифных источников компании "Россети Северный Кавказ". Проведение реконструкции неизбежно влечет за собой перерывы в электроснабжении потребителей для обеспечения безопасности специалистов. Чтобы как можно быстрее завершить все мероприятия Программы, работы ведутся усиленными темпами. Энергетики просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, поскольку итогом станет улучшение качества и надежности их электроснабжения.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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