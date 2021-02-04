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04.02.2021,  
12:01
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область )

Морпехи Балтфлота провели боевые стрельбы из всех видов вооружения

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

На морском десантном полигоне "Хмелевка" в Калининградской области прошло батальонное учение морской пехоты Балтийского флота с боевыми стрельбами.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, морпехи выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, вооружения бронетранспортеров БТР-82А и артиллерийских систем залпового огня "Град", в том числе самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

В плановом тактическом учении были задействованы более трехсот военнослужащих и свыше 30 единиц военной и специальной техники. Стрельба велась по реальным наземным целям и морскому десанту условного противника. Морпехи отработали весь перечень тактических действий в обороне в светлое и темное время суток

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Танкисты армейского корпуса Балтийского флота начали подготовку к участию во Всеармейских соревнованиях "Танковый биатлон-2021". В тренировках на одном из полигонов в Калининградской области участвуют более ста военнослужащих и свыше 20 единиц техники.

Экипажи тренируются в вождении с преодолением препятствий - воронок, траншей, рвов, колейных мостов, минно-взрывных заграждений. После этого они приступят к выполнению стрельб штатным снарядом из орудий с ходу по появляющимся и движущимся целям. Танкисты будут поражать мишени, имитирующие танки и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до 2200 метров.

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