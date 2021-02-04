Петербуржец с COVID-19 выжил после 40-минутной клинической смерти

В Петербурге врачи городской больницы Святого Георгия смогли спасти пациента с коронавирусной инфекцией, который 40 минут находился в состоянии клинической смерти.

Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, сейчас 45-летний мужчина выписан домой.

Пациент поступил в больницу 10 января, врачи диагностировали у него полисегментарную пневмонию, когда поражается несколько отделов легких. На следующие сутки у мужчины развилась массивная тромбоэмболия легочной артерии. Врачи констатировали клиническую смерть.

Начались реанимационные мероприятия и спустя 40 минут врачам удалось, казалось бы, невозможное - сердце пациента снова забилось. Еще пять суток мужчина был подключен к аппарату ИВЛ, а уже 19 января его перевели из реанимации в обычную палату.

В комитете по здравоохранению говорят, что сам мужчина не помнил, что с ним происходило, и сильно удивился, когда врачи рассказали ему о 40-минутной клинической смерти.