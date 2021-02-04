В Архангельске на ювелира завели дело за незаконные клейма на украшениях

В Архангельске владельца одной из ювелирных мастерских обвинили в несанкционированном использовании государственного пробирного клейма.

Как сообщает полиция региона, ювелир впаивал на свои золотые изделия пробирные клейма и именники (оттиски производителя), взятые со старых украшений. По закону предприниматель должен был отправлять свою продукцию в специализированные учреждения пробирной палаты РФ, где на ней ставили бы государственные клейма.

По мнению правоохранителей, владелец мастерской нарушал закон, чтобы сэкономить на себестоимости изделий и быстрее выполнить заказы. Он практиковал это на протяжении двух лет.

В итоге полиция возбудила уголовное дело о несанкционированном использовании государственного клейма из корыстной заинтересованности. В ходе расследования сотрудники межрегионального управления пробирной палаты РФ по СЗФО провели ряд экспертиз. Их результаты подтвердили нарушение правил использования пробирных клейм.

Дело передано в суд, ювелиру грозит до трех лет лишения свободы.