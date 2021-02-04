В Калининграде председатель садового общества украл газопровод

В Калининграде глава садоводческого некоммерческого товарищества незаконно завладел газопроводом стоимостью более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

На газификацию участков скидывались все члены организации - 142 человека. Однако председатель товарищества втайне от остальных садоводов оформил газовую линию в свою собственность.

Владельцы садовых участков, узнав, что общественный газопровод стал частным, обратились в полицию. Следователи отдела МВД России по Центральному району Калининграда возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Как выяснилось, в результате махинаций право распоряжаться газовой линией получила фирма, владельцем которой является 56-летний глава садового общества. Людей, оплативших строительство объекта, подозреваемый не лишил топлива. Но деньги за подключение других частников к газовой сети достались бы фирме, а не всем 142 садоводам.

Сейчас прошли обыски, правоохранители изъяли документацию, опросили свидетелей. Расследование продолжается.