В Коми предложили ввести штрафы за громкую музыку из автомобилей

В республике Коми предложили ввести штрафы для автовладельцев, которые любят слушать громкую музыку в автомобилях. Об этом сообщили на заседании рабочей группы республиканского Госсовета.

За 2020 год в республике выявлено 3436 фактов нарушения тишины и покоя граждан - на 7 процентов больше, чем в 2019 году, отметил представитель регионального МВД Алексей Зинченко. При этом было зафиксировано 586 повторных нарушений. На "нашумевших" граждан оформлено штрафов на общую сумму почти 2,5 миллиона рублей.

Чаще всего граждане жаловались в полицию по этому поводу на компании, которые весело проводили время: с распитием спиртного и громкой музыкой, которая нередко звучала из открытых окон и дверей автомобилей.

Министр юстиции региона Алексей Осташов для решения проблемы предложил дополнить статью 4 закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми". Речь идет о поправках, которые квалифицируют подобные действия автомеломанов как нарушение тишины и покоя граждан. Это предложение сейчас рассматривается.