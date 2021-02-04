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04.02.2021 15:55
Рубрика: Общество

В НАО детям-инвалидам будут оплачивать учебу до получения диплома

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Ненецком автономном округе детям-инвалидам будут оплачивать учебу до получения диплома. Прежде образование оплачивалось только до совершеннолетия.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Как сообщили в окружном парламенте, поправки были приняты после обращения матерей детей-инвалидов, которые учатся в городе Котласе Архангельской области. Помимо обучения, учащимся оплачивается также проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно.

Но льготы для детей-инвалидов действуют только до тех пор, пока им не исполнится 18 лет. Затем они получают группы инвалидности и соответствующие "взрослые" льготы, которые не предусматривают оплату учебы.

При этом школьная программа в специализированных образовательных организациях увеличена по сравнению со стандартной, отмечают родители детей-инвалидов. Став совершеннолетними, молодые люди еще продолжают учиться.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО СЗФО Архангельская область Господдержка инвалидов

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