В НАО детям-инвалидам будут оплачивать учебу до получения диплома

В Ненецком автономном округе детям-инвалидам будут оплачивать учебу до получения диплома. Прежде образование оплачивалось только до совершеннолетия.

Как сообщили в окружном парламенте, поправки были приняты после обращения матерей детей-инвалидов, которые учатся в городе Котласе Архангельской области. Помимо обучения, учащимся оплачивается также проезд к месту нахождения образовательной организации и обратно.

Но льготы для детей-инвалидов действуют только до тех пор, пока им не исполнится 18 лет. Затем они получают группы инвалидности и соответствующие "взрослые" льготы, которые не предусматривают оплату учебы.

При этом школьная программа в специализированных образовательных организациях увеличена по сравнению со стандартной, отмечают родители детей-инвалидов. Став совершеннолетними, молодые люди еще продолжают учиться.