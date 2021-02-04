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04.02.2021 12:15
Рубрика: Экономика

Кубань в этом году планирует принять 16 миллионов туристов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Краснодарский край остается лидером внутреннего туристического рынка. За последние десять лет турпоток в регион увеличился почти на 40 процентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

- В этом году при сохранении стабильной эпидобстановки мы ожидаем как минимум 16 миллионов туристов, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - А по прогнозам стратегии социально-экономического развития края, к 2030 году количество отдыхающих составит 22 миллиона человек ежегодно. При таком турпотоке крайне важно строительство новых средств размещения разного класса, развлекательных объектов.

Фото: iStock
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До конца этого года в курортной отрасли Кубани реализуют четыре крупных инвестпроекта. В Анапе завершится строительство отеля и большого ресторанного комплекса, а в Туапсинском районе - гостиницы и аквапарка.

Кроме того, в регионе продолжают решать инфраструктурные проблемы приморских городов. В этом году завершится проектирование сетей водоснабжения и водоотведения в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах. Это позволит привлечь федеральное финансирование на их строительство и в разы повысит инвестиционную привлекательность территорий.

Также в этом году планируется привести в порядок не менее пяти километров береговой полосы в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи и Ейске. В этих приморских городах расширят пляжные территории, а в Новороссийске появится новый пляж, площадь которого составит почти 1,96 гектара, а протяженность рекреационной зоны - более 600 метров.

На Кубани общая протяженность пляжных территорий составляет почти 120 километров. Всего в регионе находятся более 600 объектов туристического показа, из которых в этом году планируется обустроить и отремонтировать не менее 25.

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