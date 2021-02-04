МЧС объявило об опасности схода лавин в горах Кубани

Управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило штормовое предупреждение о лавинной опасности в горах на ближайшие трое суток.

По данным метеорологов в период с 18 часов вечера 4 февраля до 18 часов 7 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2500 метров лавиноопасно. В горах Сочи - выше 1000 метров. Спасатели прогнозируют возникновение ЧС, связанных с повреждением зданий, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры на горнолыжных курортах.

Поэтому сотрудники ведомства призывают гостей и жителей края соблюдать меры безопасности: не отправляться на маршруты в непогоду, при восхождении избегать участков с возможным сходом лавин - чаще всего они образуются на склонах крутизной более 30 градусов, при 45 градусах лавины сходят практически при каждом снегопаде. В случае происшествия звонить по единому номеру "01" или "101".

В целом, в Краснодарском крае 5 февраля местами пройдут дожди и мокрый снег, 6 февраля осадки прекратятся. Температура воздуха будет постепенно снижаться, днем 4-9 градусов тепла, ночью - небольшие заморозки. Также синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер с порывами до 20 метров в секунду.