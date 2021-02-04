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04.02.2021 14:22
Рубрика: Происшествия

На Кубани мошенницы обманули одиноких людей почти на 22 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении четырех местных жительниц от 33 до 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

По данным следствия, с 2013 по 2019 год 53-летняя обвиняемая со своими дочерьми подыскивали одиноких мужчин и женщин, в том числе злоупотребляющих алкоголем. В частности, такие сведения им предоставляла 57-летняя жительница Новокубанска, работавшая риелтором.

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В основном преступная схема выглядела следующим образом: фигурантка заключала браки с потерпевшими, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали их, что являются родственниками, а значит, и наследниками. Так, женщины нотариально оформляли с потерпевшими дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества, которое затем реализовывали.

Установлено, что подозреваемые похитили деньги потерпевших, из которых 11 человек умерли, и приобрели права собственности на объекты недвижимости - земельные участки, жилые дома и квартиры в Армавире, Краснодаре и Сочи. Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей. Установлена причастность фигуранток к 12 фактам преступления.

Женщин арестовали. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

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