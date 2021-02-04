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04.02.2021 12:55
Рубрика: Происшествия

На Кубани осудили двоих мужчин, жестоко убивших знакомого ради иномарки

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани двум жителям Краснодара краевой суд с участием присяжных вынес приговор, признав их виновными в убийстве, разбое и похищении документов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

"Следствием и судом установлено, что двое 38-летних мужчин договорились совершить убийство своего 38-летнего знакомого с целью завладеть его автомобилем Mazda, - сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю. - Для этого они попросили своего знакомого отвезти их в Приморско-Ахтарский район. Приехав к одной из баз отдыха Приморско-Ахтарска, мужчины в салоне автомобиля напали на потерпевшего".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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После жестокого убийства злоумышленники похитили имущество погибшего в сумме более 336 тысяч рублей, а тело поместили в багажник машины. На следующий день они поехали на этом же автомобиле в лес между станиц Азовской и Северской и там сожгли тело, надеясь таким образом скрыть следы преступления. Кроме этого, пытаясь сымитировать исчезновение убитого, один из нападавших похитил паспорт и водительские права погибшего, которые потом уничтожил.

В рамках расследования этого дела удалось установить, что один из нападавших причастен к другому преступлению. Мужчина под видом индивидуального предпринимателя, путем обмана заключил с 27 гражданами фиктивные договора на изготовление и установку металлопластиковых конструкций, получив более 600 тысяч рублей. Свои обязательства, указанные в документах, он, конечно же, даже не думал выполнять.

"Во время вынесения приговора присяжные посчитали, что подсудимые не заслуживают снисхождения при назначении наказания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Суд, с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимым соответственно 19 и 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима".

Также после отбытия основного наказания осужденным назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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