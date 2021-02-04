В Сочи при пожаре в собачьем приюте погибли двое питомцев

В сочинском приюте для собак "Бим", где содержатся более 450 питомцев, случился пожар, в котором погибли двое подопечных.

"В пожаре задохнулся Тамик, чья будка находилась в метре от вагончика, и щеночек, проходящий лечение от парвовируса, - говорится в сообщении на странице приюта в Instagram. - Мы плачем. Больно думать об этом, трудно говорить".

Кроме того, огонь уничтожил вагон около центральных ворот со всеми запасами сухого корма. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 февраля, но известно о нем стало только сегодня.

Факт пожара "РГ" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. В ведомстве сообщили, что пока рано говорить о причинах возгорания - полиция ждет заключение пожарного инспектора.