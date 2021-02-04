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04.02.2021 11:32
Рубрика: Происшествия

Главный инженер челябинского МБУ попался на взятке

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске обвинение в получении 200-тысячной взятки предъявлено главному инженеру подведомственного мэрии учреждения. Вместе с ним в уголовном деле фигурируют два руководителя коммерческих фирм, заплативших чиновнику за общее покровительство, сообщили в следственном управлении СК по региону.

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- По версии следствия, в октябре прошлого года главный инженер муниципального бюджетного учреждения "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска" получил взятку в размере 200 тысяч рублей от руководителей двух коммерческих организаций за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципальных контрактов, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков.

Действия чиновника квалифицированы по статье о получении взятки в крупном размере. Руководителям фирм - в передаче взятки группой лиц.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела. Обвиняемым грозит наказание на срок от семи до 12 лет с крупным штрафом.

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