На Нижнем Тагиле проверят информацию об избиении девочки подростками

Правоохранительные органы Свердловской области начали проверку появившейся в местных СМИ информации о том, что в Нижнем Тагиле подростки толпой напали на девочку и избили ее.

Так, по данным региональной прокуратуры, инцидент случился третьего февраля днем во дворе дома на Ленинградском проспекте. Группа лиц (которые, согласно имеющейся у стражей порядка видеозаписи, несовершеннолетние), нанесли множественные удары своей сверстнице. Личности нападающих сейчас устанавливаются.

Обстоятельства происшествия выясняются во взаимодействии с органами полиции.

Правоохранители напоминают: полная уголовная ответственность наступает с 16 лет. Участники ролика вполне могут быть осуждены, что в будущем отразится на их жизни - судимость может помешать выбрать место учебы и работы.

Прокуратура, в свою очередь, проверит исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и работу местных органов и учреждений системы, ответственных за это.