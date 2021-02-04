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04.02.2021 11:14
Рубрика: Происшествия

На Нижнем Тагиле проверят информацию об избиении девочки подростками

Текст: Татьяна Воробьева

Правоохранительные органы Свердловской области начали проверку появившейся в местных СМИ информации о том, что в Нижнем Тагиле подростки толпой напали на девочку и избили ее.

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Так, по данным региональной прокуратуры, инцидент случился третьего февраля днем во дворе дома на Ленинградском проспекте. Группа лиц (которые, согласно имеющейся у стражей порядка видеозаписи, несовершеннолетние), нанесли множественные удары своей сверстнице. Личности нападающих сейчас устанавливаются.

Обстоятельства происшествия выясняются во взаимодействии с органами полиции.

Правоохранители напоминают: полная уголовная ответственность наступает с 16 лет. Участники ролика вполне могут быть осуждены, что в будущем отразится на их жизни - судимость может помешать выбрать место учебы и работы.

Прокуратура, в свою очередь, проверит исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и работу местных органов и учреждений системы, ответственных за это.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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