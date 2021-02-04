Скончался первооткрыватель крупнейшего в мире месторождения газа

На 88-м году жизни скончался Иван Яковлевич Гиря - первооткрыватель крупнейшего в мире Уренгойского газового месторождения, которое вывело страну в мировые лидеры по разведанным запасам топлива. Об этом сообщает официальный портал Пуровского района ЯНАО.

В администрации муниципалитета напомнили, что этот выдающийся геолог участвовал в открытии Губкинского, Харасавэйского, Ямбургского, Бованенковского месторождений в арктическом регионе. Является первооткрыватель Пунгинского, Похромского, Игримского газовых месторождений.

Уроженец Николаевской области и выпускник Московского нефтяного института имени Губкина в отрасль пришел в 1956 году, начинал помощником бурильщика. В 1966 году, уже будучи начальником Нарыкарской нефтеразведочной экспедиции, принял ставшее судьбоносным решение - перебросил работы из Югры в тундру южнее Полярного круга.

Когда скважина близ Уренгоя дала поток газа мощностью под миллион кубометров, на плечи Ивана Гири легла ответственность и за развитие геологического поселка. Впоследствии имя специалиста получила одна из улиц населенного пункта.

Иван Яковлевич - обладатель премии за внедрение в производство новых технологий бурения скважин, Отличник разведки недр и почетный гражданин ЯНАО. "Его имя навсегда останется в истории освоения Пуровской земли", - говорят в администрации.