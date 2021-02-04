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Рубрика: Происшествия

В Тюмени бизнесмен получил срок из-за гибели людей при взрыве газа

Текст: Татьяна Воробьева

Тюменский суд вынес приговор по делу о взрыве газа и гибели двух человек в 2019 году. Виновным в случившемся признан директор и учредитель в одном лице фирмы, которая занималась прокладыванием трубопроводов и линий электропередачи.

По данным следственных органов, бизнесмен вел деятельность без заключения договора на улице Павла Шарова, где придомовая территория - опасный объект, так как под поверхностью проходит газопровод. "Предприниматель решил как можно быстрее, без разрешительной документации, в которой содержались данные о расположении и глубине газопровода, самовольно провести работы по бестраншейной прокладке труб", - пояснили в пресс-службе СК области.

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С 5 по 7 декабря 2019-го бизнесмен, не уведомив никого и ни с кем не согласовав процесс, начал земляные работы с использованием буровой установки. В результате между домами 12 и 10 "а" был поврежден газопровод, произошла утечка природного газа, который через грунт и канализацию проник в дом, в квартиры.

"Вечером 7 декабря произошла серия хлопков газовоздушной смеси, начался пожар. Погибли сотрудник газовой службы и житель одной из квартир, пострадали несколько человек, существенный ущерб был причинен имуществу людей и юрлиц, которые обслуживали жилой дом и газопровод", - говорится в сообщении ведомства.

Предприниматель признан виновным по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, суд приговорил его к трем годам в колонии-поселении.

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