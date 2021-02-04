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04.02.2021 14:51
Рубрика: Спорт

РФС планирует провести матч Россия - Хорватия в "Лужниках"

Текст: Максим Домчев
Переизбранный на пост президента Российского футбольного союза Александр Дюков планирует проводить на столичном стадионе "Лужники" больше матчей. Уже в сентябре сборная России может там принять команду Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Александр Дюков переизбран на пост президента РФС

"Что касается арен ЧМ-2018, мы стараемся загружать их матчами сборной и Кубка России. Что касается "Лужников", клубы могут играть там, но у московских команд есть свои стадионы. В 2020 году РФС не мог себе позволить проводить матчи без зрителей в "Лужниках", в этом году постараемся провести там определенное количество встреч. Возможно, первой игрой станет встреча против команды Хорватии, также есть финал Кубка и Суперкубок", - цитирует ТАСС слова Дюкова.

Сборная России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года встретится с Хорватией 1 сентября 2021 года. До этого россияне проведут матч на выезде с командой Мальты 24 марта, а 27 марта дома сыграют со Словенией. 30 марта состоится гостевая встреча со Словакией.

Ранее в четверг Александр Дюков на внеочередной Конференции организации единогласно был переизбран на 4 года на пост главы РФС. Он был единственным кандидатом.

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