Специалисты Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2, его утвердил Росстандарт. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Это позволит привести все тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 к одному "знаменателю", - отметила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина (цитата по РИА Новости).

Отмечается, что образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса в окружающей среде.

На сегодняшний день в мире известны несколько штаммов SARS-CoV-2, среди них мутации, выявленные за последнее время в Великобритании, ЮАР, Бразилии и США.

"Предварительные исследования показали, что некоторые из них более заразны, но у исследователей нет данных о том, что они более опасны с точки зрения смертности или тяжести течения COVID-19", - говорится в сообщении.