РЖД в ближайшее время начнет продажу билетов в Беларусь

Компания "Российские железные дороги" в ближайшее время откроет продажу билетов на поезда в Минск, сообщили в РЖД.

"Приобрести билеты, а также получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда пассажиры смогут на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", - отметили в компании.

Как отметили в РЖД, пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью возобновляется с 8 февраля 2021 года. В первый рейс из Минска поезд отправится 8 февраля, а из Москвы - 9 февраля, и далее будет курсировать через день.

По графику из Минска поезд № 1/2 Москва - Минск будет отправляться в 22:10 и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 08:13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующие сутки в 07:26. В пути следования поезд будет делать две остановки для посадки/высадки пассажиров на территории Российской Федерации - в Смоленске и в Вязьме, уточнили в компании.