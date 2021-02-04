Си Цзиньпин инспектирует провинцию Гуйчжоу

Новости

Контроль за древесиной поручили электронной системе 15:55
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: Университет - не зона политической борьбы 15:23
Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет 15:18
В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей 15:09
В Сочи пьяный мужчина сообщил о минировании моста 15:02
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 14:59
Чернышенко и Фурсенко провели оргкомитет по Году науки и технологий 14:53
В ЕС готовят петицию относительно запрета красок тату 14:52
В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN 14:48
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 14:41
Обвиняемых по делу о прорыве дамбы на Сейбе отпустили из-под стражи 14:37
Мировые цены на продовольствие с начала года резко выросли 14:34
У госпитализированного мэра Ульяновска подтвердился COVID-19 14:28
"Уокер", "Бэтвумен", "Флэш" и другие: The CW продлил 12 сериалов 14:27
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:25
Появились первые версии причин пожара на складе в Красноярске 14:25
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 14:09
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 14:02
В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу 13:52
В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних 13:47
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 13:40
Стандарты работы домов престарелых предлагают изменить 13:32
Уральские металлурги придумали, как улучшить производство стали 13:31
В Московском зоопарке родился птенец пеликана 13:26
В Германии собак научили с 94-процентой точностью выявлять больных COVID-19 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 15:07

Си Цзиньпин инспектирует провинцию Гуйчжоу

В этом году Праздник Весны (китайский Новый год по Лунному календарю) приходится на 12 февраля. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", за несколько дней до этого праздника генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин прибыл с инспекцией в провинцию Гуйчжоу (Юго-Западный Китай), чтобы навестить местных жителей и кадровых работников, работающих с самыми актуальными проблемами.
Си Цзиньпин пообщался с сельчанами, расспросил их о жизни. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Си Цзиньпин пообщался с сельчанами, расспросил их о жизни. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин пообщался с сельчанами, расспросил их о жизни. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

После XVIII съезда Коммунистической партии Китая, накануне Праздника Весны, Генеральный секретарь Си Цзиньпин всегда направлял и продолжает направлять поздравления всем этническим группам страны, в частности малоимущим. В своем обращении он желает праздничного настроения, уверяет в дальнейшем процветании нации.

Свою инспекцию в провинцию Гуйчжоу Си Цзиньпин начал с посещения реки Уцзян, которая является крупнейшим южным притоком реки Янцзы. Здесь он ознакомился с экологической обстановкой. "По мере развития необходимо принимать шаги по защите природы, и добиться дальнейшего развития за счёт охраны природы", - потребовал Си Цзиньпин от местного правительства.

В ходе инспекции генеральный секретарь ЦК КПК ознакомился с тем, как в провинции действует запрет на ловлю рыбы в реке Янцзы и ее притоках. Запрет был введен с целью сохранения наиболее поврежденных экосистем и малочисленных видов водной фауны. За соблюдение запрета местное правительство несет полную ответственность. В настоящее время воды реки используются, главным образом, для орошения.

Затем Си Цзиньпин посетил деревню Хуау Синьжэнь-Мяоской национальной волости, которая три года назад была исключена из списка бедных районов. Особое внимание лидер Китая сосредоточил на том, как сельчане будут действовать после выполнения задач окончательной победы в борьбе с бедностью.

Следует напомнить, что провинция Гуйчжоу считается одной из наиболее бедных в Китае. Причиной этому служат природные условия. Так, например, более 90% территории имеют горный и холмистый ландшафт, что затрудняет формирование транспортной инфраструктуры. Кроме того, земли Гуйчжоу часто страдают от засухи, что особо губительно для сельского хозяйства, от которого напрямую зависит благосостояние местного населения. В последние годы центральное правительство проводит ряд мер по улучшению экономической ситуации в провинции. Даже в условиях пандемии коронавируса, страна не отказывается от амбициозных планов полностью искоренить бедность.

23 ноября прошлого года последние девять уездов провинции Гуйчжоу были исключены из списка бедных уездов. Таким образом, последняя из китайских провинций отчиталась об успешном выполнении задач по искоренению абсолютной нищеты. До проведения XVIII съезда КПК (2012 г.) живущими ниже черты бедности в провинции числились 9,23 миллиона человек, с тех пор их количество уменьшалось на 1 миллион человек ежегодно.

В деревне Хуау Си Цзиньпин посетил малообеспеченные семьи представителей народности мяо, которые компактно проживают в этой местности. Он пообщался с сельчанами, расспросил их о жизни и обсудил с ними вопросы, касающиеся дальнейшего плана развития после достижения победы в борьбе с абсолютной нищетой.

38-летний Чжао Юйсюе когда-то жил за чертой бедности. В 2016 году его семья переселилась в новую квартиру. Благодаря программе местных властей по ликвидации нищеты, ему с женой удалось с поддержкой правительства найти стабильную работу. В прошлом году доход семьи превысил 60 тысяч юаней (около 9300 долларов). 25-летняя Ян Вэньли - заведующяя одним из предприятий, где работают наиболее малоимущие сельчане. По ее словам, 70 процентов изделий с вышивкой народности Мяо, сделанных в ее цехе, продаются на платформах онлайн-трансляций. "Сельчане получают весьма неплохие доходы", - констатирует Ян Вэньли. Местные жители получили возможность повысить свое благосостояние также благодаря развитию агротуризма. В прошлом году располагаемый доход местных сельчан на душу населения достиг 11500 юаней (примерно 1780 долларов). Такие показатели достигнуты благодаря уникальным ресурсным преимуществам и проведению политики по диверсифицированному промышленному развитию.

На центральной площади в деревне Хуау Си Цзиньпин созвал местных жителей и пообщался с ними, поздравил представителей всех этнических групп Китая с наступающим Праздником Весны.

Следует отметить, что внимание генерального секретаря ЦК КПК сосредоточено и на развитии одного из старых революционных районов - города Бицзе, который расположен на стыке провинций Гуйчжоу, Сычуань и Юньнань. В свое время город был одним из наиболее бедных и неразвитых районов страны. В 1988 году здесь была создана экспериментальная зона для выполнения задач по ликвидации нищеты и экологическому строительству. В июле 2018 года на торжестве, посвященном 30-й годовщине создания названной зоны, Си Цзиньпин высоко оценил успешные достижения жителей Бицзе в ходе борьбы с бедностью. Он призвал местное правительство превратить город в образцово-показательную зону по реализации новой концепции развития.

В своем новогоднем обращении Си Цзиньпин указал путь дальнейшего развития после победы над нищетой. "Нам нельзя опускать руки, расслабляться. Мы должны продолжать прилагать активные усилия, чтобы вписывать в книгу истории еще более прекрасную картину возрождения села, уверено двигаться к достижению цели обретения всеобщей зажиточной жизни", - резюмировал глава китайского государства.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году