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Рубрика: Спорт

СМИ: Экс-нападающий "Зенита" и "Рубина" Рондон может перейти в ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Нападающий Соломон Рондон может перейти в московский ЦСКА.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Нападающий ЦСКА Гайч перешел в "Беневенто"

Как сообщает "Чемпионат", руководство армейского клуба проявляет интерес к 31-летнему венесуэльскому форварду, хорошо известному в России по выступлениям за казанский "Рубин" и "Зенит" из Санкт-Петербурга.

"ЦСКА ищет нападающего, и Рондон сейчас является главным вариантом для красно-синих. С ним уже были проведены предварительные консультации", - рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров.

Сообщается, что сам Рондон не против возвращения в РПЛ и выступления за ЦСКА. Сейчас футболист из Венесуэлы защищает цвета китайского клуба "Далянь Ифань", контракт с которым рассчитан до концы 2022 года.

После ухода из "Зенита" футболист выступал за английские клубы "Вест Бромвич Альбион" и "Ньюкасл Юнайтед". В РПЛ он сыграл 73 матча и забил 33 мяча.

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