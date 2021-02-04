СМИ: Экс-нападающий "Зенита" и "Рубина" Рондон может перейти в ЦСКА

Нападающий Соломон Рондон может перейти в московский ЦСКА.

Как сообщает "Чемпионат", руководство армейского клуба проявляет интерес к 31-летнему венесуэльскому форварду, хорошо известному в России по выступлениям за казанский "Рубин" и "Зенит" из Санкт-Петербурга.

"ЦСКА ищет нападающего, и Рондон сейчас является главным вариантом для красно-синих. С ним уже были проведены предварительные консультации", - рассказал изданию источник, знакомый с ходом переговоров.

Сообщается, что сам Рондон не против возвращения в РПЛ и выступления за ЦСКА. Сейчас футболист из Венесуэлы защищает цвета китайского клуба "Далянь Ифань", контракт с которым рассчитан до концы 2022 года.

После ухода из "Зенита" футболист выступал за английские клубы "Вест Бромвич Альбион" и "Ньюкасл Юнайтед". В РПЛ он сыграл 73 матча и забил 33 мяча.