СМИ: Националисты попытались штурмовать офис телеканала в Киеве

Украинские националисты попытались взять штурмом офис независимого телеканала "Наш" в Киеве. Об этом сообщает портал "Страна.ua". Зачинщики беспорядков не скрывают, что атаковали канал за "пророссийскую", по их мнению, позицию.

Теперь они требуют от властей не только прекратить его вещание, но и оказать давление на журналистов. Как передают СМИ, ситуация на месте продолжает накаляться. Сотни ультраправых активистов пытаются прорвать полицейское оцепление и проникнуть в редакцию телеканала. Начались столкновения с силовиками и задержания. Есть ли там пострадавшие, не сообщается.