SpaceX запустит 4 февраля сразу две группировки микроспутников Starlink

Сразу две группировки микроспутников Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет, планируется запустить 4 февраля. Об этом в среду сообщила компания SpaceX.

Если не помешают погодные условия, ракеты-носители Falcon 9 стартуют в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Первый запуск запланирован на 09:19 мск, второй - на 13:36 мск, пишет ТАСС.

Напомним, Starlink - это спутниковая сеть следующего поколения. Данный проект был запущен в 2018 году. Всего SpaceX планирует отправить на орбиту несколько тысяч аппаратов, которые помогут обеспечить доступом в интернет все уголки планеты.