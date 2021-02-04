СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения 15 поручений президента

Совет по правам человека при президенте России создал рабочие группы по мониторингу выполнения каждого из 15 поручений президента России Владимира Путина, данных им правозащитникам и Общественной палате в декабре прошлого года. Об этом сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

Ранее президент страны утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека 10 декабря 2020 года.

Точенов сообщил, что каждую мониторинговую группу по каждому из 15 поручений возглавили председатели рабочих групп. Они будут заниматься контролем за выполнением поручений. Среди основных поручений президента - создание Суда по правам человека, создание "Цифрового кодекса" прав и свобод личности и защиты персональных данных, мониторинг защиты прав журналистов и "Закона о СМИ", защита прав заключенных в местах лишения свободы.

Сроки выполнения поручений президентом Владимиром Путиным определены разные - 1 августа, 1сентября и до 1 декабря 2021 года.