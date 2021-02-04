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04.02.2021,  
15:27
Текст:  Алексей Брусилов

Стали известны некоторые характеристики нового индийского истребителя

На проходящей в Бангалоре международной авиационно-космической выставке Aero India-2021 впервые представлен макет двухдвигательного палубного истребителя TEDBF.
Фото: News Decode / youtube.com Фото: News Decode / youtube.com
Фото: News Decode / youtube.com

Ранее сообщалось, что он будет создан на основе уже выпускаемого истребителя Tejas ("Бриллиант"), однако, судя по фотографиям, индийские конструкторы решили основательно переработать оригинал. Например, установлено переднее горизонтальное оперение, предприняты меры по уменьшению радиолокационной заметности.

В то же время этому истребителю не суждено стать самолетом нового поколения - все вооружение будет подвешиваться только снаружи.

TEDBF, кроме задач по уничтожению различных воздушных целей, сможет применять противокорабельные ракеты, а также будет способен поражать объекты и на суше.

Для увеличения радиуса боевого применения его оборудуют аппаратурой для заправки в воздухе.

Фото: Владимир Смоляков \ РИА Новости
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Взлетная масса составляет 26000 кг, размах крыла в сложенном состоянии -7,6 метра, в разложенном -11,2 метра, длина-16,3 метра. Максимальная скорость - 1,6 маха.

Самолет будет предназначен для применения с палубы существующего авианосца индийских военно-морских сил Vikramaditya и нового Vikrant.

Как ожидается, первый экземпляр поднимется в небо в 2026 году, а серийное производство при удачном завершении испытаний будет налажено еще через четыре года.

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