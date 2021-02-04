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04.02.2021 18:22
Рубрика: В мире

Украинская партия постановила запустить процедуру импичмента Зеленскому

Текст: Марина Алешина

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" провела внеочередной съезд, на котором делегаты поддержали решение начать процедуру отстранения от власти президента страны Владимира Зеленского.

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Оппозиционеры называют предпосылками для импичмента "антиконституционные действия" Зеленского. Речь идет об утвержденных президентом санкциях силовиков в отношении трех телеканалов и его владельца - члена политсовета партии Тараса Козака.

"Оппозиционная платформа" обвиняет Зеленского в попытках узурпировать власть, установить в стране "диктатуру и тиранию" и ввести цензуру. Господин Козак был лишен права распоряжаться своим имуществом на пять лет. Однако украинские законы позволяют накладывать подобные ограничения только на иностранных граждан.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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