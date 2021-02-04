Украинская партия постановила запустить процедуру импичмента Зеленскому

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" провела внеочередной съезд, на котором делегаты поддержали решение начать процедуру отстранения от власти президента страны Владимира Зеленского.

Оппозиционеры называют предпосылками для импичмента "антиконституционные действия" Зеленского. Речь идет об утвержденных президентом санкциях силовиков в отношении трех телеканалов и его владельца - члена политсовета партии Тараса Козака.

"Оппозиционная платформа" обвиняет Зеленского в попытках узурпировать власть, установить в стране "диктатуру и тиранию" и ввести цензуру. Господин Козак был лишен права распоряжаться своим имуществом на пять лет. Однако украинские законы позволяют накладывать подобные ограничения только на иностранных граждан.