Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри

Исполнитель роли Тарзана в классических лентах 60-х Майк Генри скончался 8 января на 85-м году жизни. Об этом сообщает Variety со ссылкой на подтверждение от вдовы артиста.

Как уточняется, причиной его смерти стали хроническая травматическая энцефалопатия и болезнь Паркинсона - результат травм головы со времен, когда Генри играл в американский футбол до того, как в 60-х окончательно променять его на актерство.

Майкл Деннис Генри родился в 1936 году в Лос-Анджелесе. На экранах дебютировал в 1957-м. Регулярные роли - с 1963-го: "Главный госпиталь", "Сансет-Стрип, 77", "Зеленые береты", "Угонщик самолетов", "Зеленый сойлент", "Человек на шесть миллионов долларов", линейка "Смоки и Бандит", "Чертова служба в госпитале МЭШ", "Остров фантазий" и три "Тарзана" 1966, 1967 и 1968 годов.