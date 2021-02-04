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04.02.2021 14:15
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали "театром абсурда" проект санкций против России

Текст: Татьяна Замахина
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил внесение в конгресс США законопроекта о введении санкций против РФ по делу блогера Алексея Навального. Подобные "истеричные" попытки сдерживания нашей страны обречены на провал, заявил политик.

Ранее сообщалось о внесении такого проекта группой сенаторов США - в документе предлагается привлечь РФ к ответственности якобы "за злонамеренную деятельность". И в том числе - ввести санкции против российских граждан.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Основания - причастность к отравлению и репрессии по политическим мотивам. Доказательств и фактов - ноль. Снова мы сталкиваемся с театром абсурда и глухой антироссийской истерией", - оценил Слуцкий в комментарии журналистам.

С точки зрения всех международно-правовых норм, введение санкций США станет вмешательством на законодательном уровне в дела суверенного российского государства и давлением на судебную систему, констатировал он. "Права человека, закон, суд - здесь абсолютно не берутся во внимание, - пояснил Слуцкий. - Основной целью Вашингтона остается сдерживание России любыми средствами".

Политик выразил уверенность, что все подобные попытки обречены на провал. "Россия не приемлет политику санкционного давления в двусторонних отношениях, - подчеркнул он. - На все очередные ограничительные меры отвечаем адекватными контрмерами - обдуманно и взвешенно, без агрессии и истерики".

Соответствующая законодательная база и правовые инструменты для такого ответа, по его словам, уже сформированы.

"И еще: нездоровая политическая активность вокруг процесса над блогером со стороны коллективного Запада на самом деле только подтверждает провокационный характер всей истории с его псевдо отравлением", - добавил глава комитета.

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