В Госдуме назвали "театром абсурда" проект санкций против России

Ранее сообщалось о внесении такого проекта группой сенаторов США - в документе предлагается привлечь РФ к ответственности якобы "за злонамеренную деятельность". И в том числе - ввести санкции против российских граждан.
"Основания - причастность к отравлению и репрессии по политическим мотивам. Доказательств и фактов - ноль. Снова мы сталкиваемся с театром абсурда и глухой антироссийской истерией", - оценил Слуцкий в комментарии журналистам.
С точки зрения всех международно-правовых норм, введение санкций США станет вмешательством на законодательном уровне в дела суверенного российского государства и давлением на судебную систему, констатировал он. "Права человека, закон, суд - здесь абсолютно не берутся во внимание, - пояснил Слуцкий. - Основной целью Вашингтона остается сдерживание России любыми средствами".
Политик выразил уверенность, что все подобные попытки обречены на провал. "Россия не приемлет политику санкционного давления в двусторонних отношениях, - подчеркнул он. - На все очередные ограничительные меры отвечаем адекватными контрмерами - обдуманно и взвешенно, без агрессии и истерики".
Соответствующая законодательная база и правовые инструменты для такого ответа, по его словам, уже сформированы.
"И еще: нездоровая политическая активность вокруг процесса над блогером со стороны коллективного Запада на самом деле только подтверждает провокационный характер всей истории с его псевдо отравлением", - добавил глава комитета.