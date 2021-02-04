Общество
04.02.2021 17:21
Текст: Тимофей Борисов

В Объединенном штабе ОДКБ привились от коронавируса

Фото: Пресс-служба ОДКБ Фото: Пресс-служба ОДКБ
Пресс-служба ОДКБ

Офицеры Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В Объединенном штабе ОДКБ во взаимодействии с Минобороны России проводится вакцинация военнослужащих двухкомпонентной векторной вакциной "Спутник V", - сообщил пресс-секретарь штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

По его словам, в этом году организацией запланирован целый ряд мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. Все они, так сказать, контактные, то есть будут проходить не в удаленном формате. Поэтому все профилактика коронавируса необходима в преддверии участия офицеров Объединенного штаба ОДКБ в этих акциях.

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