В Объединенном штабе ОДКБ привились от коронавируса

Офицеры Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

В Объединенном штабе ОДКБ во взаимодействии с Минобороны России проводится вакцинация военнослужащих двухкомпонентной векторной вакциной "Спутник V", - сообщил пресс-секретарь штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

По его словам, в этом году организацией запланирован целый ряд мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. Все они, так сказать, контактные, то есть будут проходить не в удаленном формате. Поэтому все профилактика коронавируса необходима в преддверии участия офицеров Объединенного штаба ОДКБ в этих акциях.