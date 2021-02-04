В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна

Постоянный механизм регулирования экспорта зерна заработает с 1 апреля. Он будет состоять из экспортной пошлины и инструмента возврата средств аграриям. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом в Кремле.

Сейчас разрабатывается постоянно действующий механизм, который будет введен с 1 апреля и будет действовать бессрочно, объявил министр. Это так называемый ценовой демпфер​​​. Его задача - предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на внутренний рынок.

Он будет состоять из двух частей, уточнил Решетников. Первая - экспортная пошлина, которая будет меняться по заранее известным правилам. "Это одна составляющая. А вторая - поддержка производителей. Параллельно должно быть полное понимание, какова будет поддержка и в области сельского хозяйства, и в области переработки", - указал Владимир Путин.

Вторая часть - механизм возврата средств сельхозпроизводителям. Сейчас в качестве такой базы обсуждается механизм субсидий пропорционально площадям, рассказал докладчик.