Новости

В Калмыкии "умные" счетчики снизят потери энергии на 53 млн рублей 14:27
"Уокер", "Бэтвумен", "Флэш" и другие: The CW продлил 12 сериалов 14:27
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:25
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 14:09
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 14:02
В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу 13:52
В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних 13:47
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 13:40
Стандарты работы домов престарелых предлагают изменить 13:32
Уральские металлурги придумали, как улучшить производство стали 13:31
В Московском зоопарке родился птенец пеликана 13:26
В Германии собак научили с 94-процентой точностью выявлять больных COVID-19 13:24
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США 13:19
Вышел трейлер сайфай-боевика с Брюсом Уиллисом "Звездный грех" 13:17
МЧС объявило об опасности схода лавин в горах Кубани 13:15
Российский авторынок продолжил падение в новом году 13:11
Воспитательницу будут судить за смерть ребенка, проглотившего конструктор 13:10
На Кубани осудили двоих мужчин, жестоко убивших знакомого ради иномарки 12:55
Пушков: Западные интернет-компании должны открыть представительства в РФ 12:51
В Ленобласти женщина родила ребенка у входа в перинатальный центр 12:48
Зак Снайдер показал новый кадр с Бэтменом из "Лиги справедливости" 12:46
На производстве ракетных двигателей внедрят уральскую технологию 12:43
РЖД в ближайшее время начнет продажу билетов в Беларусь 12:40
Врач назвала главные симптомы рака 12:38
В Москве аренда жилья подорожает на 10-12 процентов 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 13:47
Рубрика: В мире

В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних

Текст: Александр Саможнев

Важные вопросы развития Швейцарии скоро будут решать совсем молодые люди. Совет кантонов поддержал инициативу снизить планку избирательного права до 16 лет, сообщает портал 20min.ch.

Фото: Reuters
Почему в Швейцарии разрешили попрошайничество

Осенью 2020 года Национальный совет проголосовал за то, чтобы в будущем разрешить 16-летним избирателям голосовать. На данный момент возраст для участия в выборах составляет 18 лет.

При наличии согласия обеих палат парламента - Национального совета и Совета кантонов - необходимо внести изменения в конституцию о снижении избирательного возраста. Поправки в конституцию в Швейцарии подлежат утверждению на референдуме. Все граждане страны, за исключением самих 16-летних, могут принять решение о том, поддерживают ли они право голоса в 16-летнем возрасте.

Сторонники инициативы "Голосуй в 16" ссылаются на опыт соседней Австрии. С 2007 года там разрешено 16-летним голосовать на выборах. "Исследования поведения избирателей показали, что 16-летние принимают такие же хорошие политические решения, как и представители других возрастных групп", - утверждают активисты. Считается также, что снижение возраста, дающего право голоса, до 16 лет укрепляет имидж молодых людей, дает им возможность участвовать в общественной жизни.

Председатель комитета по государственной политике Совета кантонов Андреа Карони считает решение непоследовательными. По ее словам, швейцарская правовая система исходит из того, что совершеннолетия наступает в 18 лет. До этого момента человек находится под защитой из-за недостаточной зрелости. Если сейчас предположить, что гражданин уже достаточно взрослый для принятия политических решений в возрасте 16 лет, то те же права и обязанности должны распространяться и на него в других областях. Речь идет об уголовном праве, подоходном налоге и трудовом праве, во всех из которых в настоящее время действуют более мягкие правила для 16-летних, чем для взрослых.

Столицу Швейцарии оставляют иностранные дипломаты
В мире Европа Швейцария

Главное сегодня

Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира