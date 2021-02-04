В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних

Важные вопросы развития Швейцарии скоро будут решать совсем молодые люди. Совет кантонов поддержал инициативу снизить планку избирательного права до 16 лет, сообщает портал 20min.ch.

Осенью 2020 года Национальный совет проголосовал за то, чтобы в будущем разрешить 16-летним избирателям голосовать. На данный момент возраст для участия в выборах составляет 18 лет.

При наличии согласия обеих палат парламента - Национального совета и Совета кантонов - необходимо внести изменения в конституцию о снижении избирательного возраста. Поправки в конституцию в Швейцарии подлежат утверждению на референдуме. Все граждане страны, за исключением самих 16-летних, могут принять решение о том, поддерживают ли они право голоса в 16-летнем возрасте.

Сторонники инициативы "Голосуй в 16" ссылаются на опыт соседней Австрии. С 2007 года там разрешено 16-летним голосовать на выборах. "Исследования поведения избирателей показали, что 16-летние принимают такие же хорошие политические решения, как и представители других возрастных групп", - утверждают активисты. Считается также, что снижение возраста, дающего право голоса, до 16 лет укрепляет имидж молодых людей, дает им возможность участвовать в общественной жизни.

Председатель комитета по государственной политике Совета кантонов Андреа Карони считает решение непоследовательными. По ее словам, швейцарская правовая система исходит из того, что совершеннолетия наступает в 18 лет. До этого момента человек находится под защитой из-за недостаточной зрелости. Если сейчас предположить, что гражданин уже достаточно взрослый для принятия политических решений в возрасте 16 лет, то те же права и обязанности должны распространяться и на него в других областях. Речь идет об уголовном праве, подоходном налоге и трудовом праве, во всех из которых в настоящее время действуют более мягкие правила для 16-летних, чем для взрослых.