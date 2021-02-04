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4 февраля 2021 г.

Постановление правительства Вологодской области от 3 февраля 2021 года № 109 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 3 февраля 2021 г.
Опубликован 4 февраля 2021 г.

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Вологодской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения - 11428 рублей, для трудоспособного населения - 12438 рублей, пенсионеров - 9465 рублей, детей - 11216 рублей.

2. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В. Кольцов



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