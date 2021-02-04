Новости

Синоптики рассказали, долго ли продлятся холода в Москве 17:29
Захарова назвала политической цензурой блокировку каналов на Украине 17:09
Пензенских депутатов обяжут отчитываться о криптовалюте 17:06
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем 16:50
Врач-онколог рассказала, как стать пациентом федеральной клиники 16:42
В "Спартаке" рассказали подробности переговоров с "Аяксом" по Промесу 16:36
Власти Москвы объяснили порядок реновации 16:28
В Госдуме предложили субсидировать студенческий туризм 16:25
Врач рассказала, почему лечение рака станет доступнее жителям регионов 16:21
Вечером в четверг в столице может выпасть до 10 мм осадков 16:18
В Москве пьяный водитель напал на инспектора ДПС 16:17
В Госдуме оценили призыв Борреля к диалогу с Россией 16:11
Опубликован официальный синопсис нового "Отряда самоубийц" 16:09
Захарова анонсировала реакцию на вмешательство США в дела России 16:00
Петербургские ученые назвали сроки спада заболеваемости COVID-19 15:56
Контроль за древесиной поручили электронной системе 15:55
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: Университет - не зона политической борьбы 15:23
Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет 15:18
В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей 15:09
В Сочи пьяный мужчина сообщил о минировании моста 15:02
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 14:59
Чернышенко и Фурсенко провели президиум оргкомитета по Году науки и технологий 14:53
В ЕС готовят петицию относительно запрета красок тату 14:52
В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN 14:48
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 16:21
Рубрика: Общество

Врач рассказала, почему лечение рака станет доступнее жителям регионов

Текст: Елена Манукиян

В регионах построили почти 70% центров амбулаторной онкологической помощи из тех, которые должны появиться до 2024 года. Об этом в четверг, 4 февраля, журналистам рассказала заместитель генерального директора по лечебной работе Центра радиологии Галина Алексеева.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов

Она пояснила, что в рамках реализации Федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в стране откроются 420 таких центров. Каждый рассчитан на 50 тысяч населения. Они должны повысить доступность диагностики рака и первичной онкологической помощи для тех, у кого его обнаружили.

"Организация центров амбулаторной онкологической помощи не предполагает ликвидацию первичных онкологических кабинетов, которые уже созданы. Пациентов могут направить обследоваться и наблюдаться как в поликлинику, так и в центр. Это зависит от особенности региона, его площади, плотности населения, транспортной доступности", - пояснила Алексеева.

Она также подчеркнула, что основная проблема в регионах - дефицит кадров. Готовить врачей-онкологов планируют, в том числе, за счет перепрофилирования других специалистов. "Сегодня мы предлагаем выпускникам ординатуры и интернатуры пройти переподготовку по профилю онкология. Это позволит обеспечить амбулаторные онкоцентры в регионах необходимыми кадрами", - говорит врач.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно