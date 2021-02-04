Врач рассказала, почему лечение рака станет доступнее жителям регионов

В регионах построили почти 70% центров амбулаторной онкологической помощи из тех, которые должны появиться до 2024 года. Об этом в четверг, 4 февраля, журналистам рассказала заместитель генерального директора по лечебной работе Центра радиологии Галина Алексеева.

Она пояснила, что в рамках реализации Федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в стране откроются 420 таких центров. Каждый рассчитан на 50 тысяч населения. Они должны повысить доступность диагностики рака и первичной онкологической помощи для тех, у кого его обнаружили.

"Организация центров амбулаторной онкологической помощи не предполагает ликвидацию первичных онкологических кабинетов, которые уже созданы. Пациентов могут направить обследоваться и наблюдаться как в поликлинику, так и в центр. Это зависит от особенности региона, его площади, плотности населения, транспортной доступности", - пояснила Алексеева.

Она также подчеркнула, что основная проблема в регионах - дефицит кадров. Готовить врачей-онкологов планируют, в том числе, за счет перепрофилирования других специалистов. "Сегодня мы предлагаем выпускникам ординатуры и интернатуры пройти переподготовку по профилю онкология. Это позволит обеспечить амбулаторные онкоцентры в регионах необходимыми кадрами", - говорит врач.