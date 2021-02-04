За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2095

2 Санкт-Петербург 1571

3 Московская область 831

4 Нижегородская область 471

5 Воронежская область 371

6 Ростовская область 363

7 Свердловская область 341

8 Самарская область 300

9 Красноярский край 292

10 Вологодская область 282

11 Пермский край 279

12 Челябинская область 273

13 Иркутская область 263

14 Хабаровский край 251

15 Саратовская область 243

16 Архангельская область 241

17 Республика Карелия 234

18 Ставропольский край 228

19 Волгоградская область 227

20 Ленинградская область 217

21 Пензенская область 210

22 Приморский край 204

23 Забайкальский край 201

24 Тверская область 189

25 Краснодарский край 182

26 Калининградская область 181

27 Ярославская область 180

28 Алтайский край 180

29 Смоленская область 177

30 Ульяновская область 174

31 Курская область 172

32 Кировская область 171

33 Брянская область 167

34 Белгородская область 166

35 Ивановская область 165

36 Тульская область 165

37 Республика Башкортостан 165

38 Омская область 161

39 Орловская область 159

40 Астраханская область 156

41 Мурманская область 154

42 Оренбургская область 154

43 Ханты-Мансийский автономный округ 152

44 Калужская область 151

45 Владимирская область 149

46 Республика Крым 148

47 Тамбовская область 143

48 Липецкая область 143

49 Новгородская область 139

50 Тюменская область 135

51 Республика Бурятия 134

52 Новосибирская область 134

53 Республика Коми 131

54 Рязанская область 106

55 Севастополь 103

56 Псковская область 101

57 Кемеровская область 97

58 Курганская область 95

59 Республика Саха (Якутия) 93

60 Удмуртская Республика 93

61 Амурская область 88

62 Республика Чувашия 88

63 Томская область 87

64 Кабардино-Балкарская Республика 86

65 Республика Татарстан 83

66 Республика Дагестан 81

67 Республика Калмыкия 75

68 Республика Мордовия 71

69 Карачаево-Черкесская Республика 62

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 61

71 Республика Северная Осетия-Алания 56

72 Камчатский край 53

73 Республика Хакасия 51

74 Республика Алтай 48

75 Республика Марий Эл 42

76 Костромская область 40

77 Республика Адыгея 39

78 Сахалинская область 39

79 Республика Ингушетия 35

80 Чеченская Республика 29

81 Магаданская область 21

82 Республика Тыва 9

83 Еврейская автономная область 8

84 Чукотский автономный округ 6

85 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 917 918 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,06%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область 0,2%

3. Республика Хакасия, Республика Ингушетия, Магаданская область, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Алтай, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область, Псковская область 0,3% За последние сутки подтверждена 521 смерть: Москва 67

Санкт-Петербург 53

Московская область 33

Ростовская область 28

Красноярский край 23

Челябинская область 19

Краснодарский край 18

Воронежская область 14

Свердловская область 14

Алтайский край 12

Пермский край 11

Нижегородская область 11

Тульская область 10

Новосибирская область 10

Ивановская область 9

Иркутская область 9

Вологодская область 8

Республика Крым 8

Смоленская область 7

Ульяновская область 7

Белгородская область 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Республика Чувашия 6

Оренбургская область 6

Саратовская область 6

Приморский край 6

Владимирская область 5

Курская область 5

Орловская область 5

Тверская область 5

Республика Коми 5

Архангельская область 5

Мурманская область 5

Севастополь 5

Омская область 5

Ленинградская область 4

Томская область 4

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Республика Дагестан 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Удмуртская Республика 3

Пензенская область 3

Самарская область 3

Республика Бурятия 3

Калининградская область 2

Республика Калмыкия 2

Астраханская область 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Тюменская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Кемеровская область 2

Костромская область 1

Липецкая область 1

Ярославская область 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Республика Хакасия 1

Забайкальский край 1 За весь период по России умерло 75 205 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 546 человек: Москва 5324

Санкт-Петербург 3153

Московская область 1033

Челябинская область 699

Ростовская область 423

Республика Крым 421

Нижегородская область 398

Иркутская область 394

Воронежская область 378

Свердловская область 363

Краснодарский край 351

Архангельская область 346

Пермский край 311

Самарская область 304

Вологодская область 299

Республика Карелия 287

Ивановская область 286

Хабаровский край 268

Саратовская область 264

Ханты-Мансийский автономный округ 264

Республика Саха (Якутия) 261

Красноярский край 260

Смоленская область 259

Республика Калмыкия 239

Забайкальский край 232

Тверская область 223

Волгоградская область 222

Новгородская область 218

Новосибирская область 213

Ульяновская область 212

Псковская область 209

Калининградская область 203

Приморский край 203

Мурманская область 202

Пензенская область 199

Ленинградская область 196

Кировская область 195

Ямало-Ненецкий автономный округ 193

Ставропольский край 191

Орловская область 189

Тульская область 187

Ярославская область 185

Курская область 184

Омская область 169

Республика Бурятия 169

Липецкая область 168

Владимирская область 160

Калужская область 157

Кемеровская область 157

Брянская область 155

Оренбургская область 153

Сахалинская область 146

Республика Башкортостан 144

Тюменская область 139

Республика Коми 125

Удмуртская Республика 124

Тамбовская область 123

Республика Дагестан 123

Белгородская область 117

Рязанская область 115

Томская область 114

Чеченская Республика 111

Алтайский край 108

Севастополь 101

Астраханская область 98

Амурская область 95

Республика Мордовия 90

Курганская область 88

Республика Хакасия 87

Карачаево-Черкесская Республика 85

Кабардино-Балкарская Республика 80

Республика Чувашия 77

Республика Татарстан 69

Республика Северная Осетия - Алания 67

Республика Марий Эл 57

Камчатский край 57

Еврейская автономная область 55

Костромская область 54

Республика Алтай 49

Республика Адыгея 48

Республика Ингушетия 26

Магаданская область 19

Республика Тыва 17

Ненецкий автономный округ 7

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 389 913.