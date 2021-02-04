За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2095
- 2 Санкт-Петербург 1571
- 3 Московская область 831
- 4 Нижегородская область 471
- 5 Воронежская область 371
- 6 Ростовская область 363
- 7 Свердловская область 341
- 8 Самарская область 300
- 9 Красноярский край 292
- 10 Вологодская область 282
- 11 Пермский край 279
- 12 Челябинская область 273
- 13 Иркутская область 263
- 14 Хабаровский край 251
- 15 Саратовская область 243
- 16 Архангельская область 241
- 17 Республика Карелия 234
- 18 Ставропольский край 228
- 19 Волгоградская область 227
- 20 Ленинградская область 217
- 21 Пензенская область 210
- 22 Приморский край 204
- 23 Забайкальский край 201
- 24 Тверская область 189
- 25 Краснодарский край 182
- 26 Калининградская область 181
- 27 Ярославская область 180
- 28 Алтайский край 180
- 29 Смоленская область 177
- 30 Ульяновская область 174
- 31 Курская область 172
- 32 Кировская область 171
- 33 Брянская область 167
- 34 Белгородская область 166
- 35 Ивановская область 165
- 36 Тульская область 165
- 37 Республика Башкортостан 165
- 38 Омская область 161
- 39 Орловская область 159
- 40 Астраханская область 156
- 41 Мурманская область 154
- 42 Оренбургская область 154
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 152
- 44 Калужская область 151
- 45 Владимирская область 149
- 46 Республика Крым 148
- 47 Тамбовская область 143
- 48 Липецкая область 143
- 49 Новгородская область 139
- 50 Тюменская область 135
- 51 Республика Бурятия 134
- 52 Новосибирская область 134
- 53 Республика Коми 131
- 54 Рязанская область 106
- 55 Севастополь 103
- 56 Псковская область 101
- 57 Кемеровская область 97
- 58 Курганская область 95
- 59 Республика Саха (Якутия) 93
- 60 Удмуртская Республика 93
- 61 Амурская область 88
- 62 Республика Чувашия 88
- 63 Томская область 87
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 86
- 65 Республика Татарстан 83
- 66 Республика Дагестан 81
- 67 Республика Калмыкия 75
- 68 Республика Мордовия 71
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 62
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 61
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 56
- 72 Камчатский край 53
- 73 Республика Хакасия 51
- 74 Республика Алтай 48
- 75 Республика Марий Эл 42
- 76 Костромская область 40
- 77 Республика Адыгея 39
- 78 Сахалинская область 39
- 79 Республика Ингушетия 35
- 80 Чеченская Республика 29
- 81 Магаданская область 21
- 82 Республика Тыва 9
- 83 Еврейская автономная область 8
- 84 Чукотский автономный округ 6
- 85 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 917 918 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,06%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область 0,2%
- 3. Республика Хакасия, Республика Ингушетия, Магаданская область, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Алтай, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область, Псковская область 0,3%
За последние сутки подтверждена 521 смерть:
- Москва 67
- Санкт-Петербург 53
- Московская область 33
- Ростовская область 28
- Красноярский край 23
- Челябинская область 19
- Краснодарский край 18
- Воронежская область 14
- Свердловская область 14
- Алтайский край 12
- Пермский край 11
- Нижегородская область 11
- Тульская область 10
- Новосибирская область 10
- Ивановская область 9
- Иркутская область 9
- Вологодская область 8
- Республика Крым 8
- Смоленская область 7
- Ульяновская область 7
- Белгородская область 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Чувашия 6
- Оренбургская область 6
- Саратовская область 6
- Приморский край 6
- Владимирская область 5
- Курская область 5
- Орловская область 5
- Тверская область 5
- Республика Коми 5
- Архангельская область 5
- Мурманская область 5
- Севастополь 5
- Омская область 5
- Ленинградская область 4
- Томская область 4
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Дагестан 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Удмуртская Республика 3
- Пензенская область 3
- Самарская область 3
- Республика Бурятия 3
- Калининградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Астраханская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Костромская область 1
- Липецкая область 1
- Ярославская область 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Республика Хакасия 1
- Забайкальский край 1
За весь период по России умерло 75 205 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 546 человек:
- Москва 5324
- Санкт-Петербург 3153
- Московская область 1033
- Челябинская область 699
- Ростовская область 423
- Республика Крым 421
- Нижегородская область 398
- Иркутская область 394
- Воронежская область 378
- Свердловская область 363
- Краснодарский край 351
- Архангельская область 346
- Пермский край 311
- Самарская область 304
- Вологодская область 299
- Республика Карелия 287
- Ивановская область 286
- Хабаровский край 268
- Саратовская область 264
- Ханты-Мансийский автономный округ 264
- Республика Саха (Якутия) 261
- Красноярский край 260
- Смоленская область 259
- Республика Калмыкия 239
- Забайкальский край 232
- Тверская область 223
- Волгоградская область 222
- Новгородская область 218
- Новосибирская область 213
- Ульяновская область 212
- Псковская область 209
- Калининградская область 203
- Приморский край 203
- Мурманская область 202
- Пензенская область 199
- Ленинградская область 196
- Кировская область 195
- Ямало-Ненецкий автономный округ 193
- Ставропольский край 191
- Орловская область 189
- Тульская область 187
- Ярославская область 185
- Курская область 184
- Омская область 169
- Республика Бурятия 169
- Липецкая область 168
- Владимирская область 160
- Калужская область 157
- Кемеровская область 157
- Брянская область 155
- Оренбургская область 153
- Сахалинская область 146
- Республика Башкортостан 144
- Тюменская область 139
- Республика Коми 125
- Удмуртская Республика 124
- Тамбовская область 123
- Республика Дагестан 123
- Белгородская область 117
- Рязанская область 115
- Томская область 114
- Чеченская Республика 111
- Алтайский край 108
- Севастополь 101
- Астраханская область 98
- Амурская область 95
- Республика Мордовия 90
- Курганская область 88
- Республика Хакасия 87
- Карачаево-Черкесская Республика 85
- Кабардино-Балкарская Республика 80
- Республика Чувашия 77
- Республика Татарстан 69
- Республика Северная Осетия - Алания 67
- Республика Марий Эл 57
- Камчатский край 57
- Еврейская автономная область 55
- Костромская область 54
- Республика Алтай 49
- Республика Адыгея 48
- Республика Ингушетия 26
- Магаданская область 19
- Республика Тыва 17
- Ненецкий автономный округ 7
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 389 913.