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04.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2095
  • 2 Санкт-Петербург 1571
  • 3 Московская область 831
  • 4 Нижегородская область 471
  • 5 Воронежская область 371
  • 6 Ростовская область 363
  • 7 Свердловская область 341
  • 8 Самарская область 300
  • 9 Красноярский край 292
  • 10 Вологодская область 282
  • 11 Пермский край 279
  • 12 Челябинская область 273
  • 13 Иркутская область 263
  • 14 Хабаровский край 251
  • 15 Саратовская область 243
  • 16 Архангельская область 241
  • 17 Республика Карелия 234
  • 18 Ставропольский край 228
  • 19 Волгоградская область 227
  • 20 Ленинградская область 217
  • 21 Пензенская область 210
  • 22 Приморский край 204
  • 23 Забайкальский край 201
  • 24 Тверская область 189
  • 25 Краснодарский край 182
  • 26 Калининградская область 181
  • 27 Ярославская область 180
  • 28 Алтайский край 180
  • 29 Смоленская область 177
  • 30 Ульяновская область 174
  • 31 Курская область 172
  • 32 Кировская область 171
  • 33 Брянская область 167
  • 34 Белгородская область 166
  • 35 Ивановская область 165
  • 36 Тульская область 165
  • 37 Республика Башкортостан 165
  • 38 Омская область 161
  • 39 Орловская область 159
  • 40 Астраханская область 156
  • 41 Мурманская область 154
  • 42 Оренбургская область 154
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 152
  • 44 Калужская область 151
  • 45 Владимирская область 149
  • 46 Республика Крым 148
  • 47 Тамбовская область 143
  • 48 Липецкая область 143
  • 49 Новгородская область 139
  • 50 Тюменская область 135
  • 51 Республика Бурятия 134
  • 52 Новосибирская область 134
  • 53 Республика Коми 131
  • 54 Рязанская область 106
  • 55 Севастополь 103
  • 56 Псковская область 101
  • 57 Кемеровская область 97
  • 58 Курганская область 95
  • 59 Республика Саха (Якутия) 93
  • 60 Удмуртская Республика 93
  • 61 Амурская область 88
  • 62 Республика Чувашия 88
  • 63 Томская область 87
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 86
  • 65 Республика Татарстан 83
  • 66 Республика Дагестан 81
  • 67 Республика Калмыкия 75
  • 68 Республика Мордовия 71
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 62
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 61
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 56
  • 72 Камчатский край 53
  • 73 Республика Хакасия 51
  • 74 Республика Алтай 48
  • 75 Республика Марий Эл 42
  • 76 Костромская область 40
  • 77 Республика Адыгея 39
  • 78 Сахалинская область 39
  • 79 Республика Ингушетия 35
  • 80 Чеченская Республика 29
  • 81 Магаданская область 21
  • 82 Республика Тыва 9
  • 83 Еврейская автономная область 8
  • 84 Чукотский автономный округ 6
  • 85 Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 917 918 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,06%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область 0,2%
  • 3. Республика Хакасия, Республика Ингушетия, Магаданская область, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Алтай, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кемеровская область, Псковская область 0,3%
За последние сутки подтверждена 521 смерть:
  • Москва 67
  • Санкт-Петербург 53
  • Московская область 33
  • Ростовская область 28
  • Красноярский край 23
  • Челябинская область 19
  • Краснодарский край 18
  • Воронежская область 14
  • Свердловская область 14
  • Алтайский край 12
  • Пермский край 11
  • Нижегородская область 11
  • Тульская область 10
  • Новосибирская область 10
  • Ивановская область 9
  • Иркутская область 9
  • Вологодская область 8
  • Республика Крым 8
  • Смоленская область 7
  • Ульяновская область 7
  • Белгородская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Чувашия 6
  • Оренбургская область 6
  • Саратовская область 6
  • Приморский край 6
  • Владимирская область 5
  • Курская область 5
  • Орловская область 5
  • Тверская область 5
  • Республика Коми 5
  • Архангельская область 5
  • Мурманская область 5
  • Севастополь 5
  • Омская область 5
  • Ленинградская область 4
  • Томская область 4
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Дагестан 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Калининградская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Астраханская область 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Тюменская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Костромская область 1
  • Липецкая область 1
  • Ярославская область 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Республика Хакасия 1
  • Забайкальский край 1

За весь период по России умерло 75 205 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 546 человек:
  • Москва 5324
  • Санкт-Петербург 3153
  • Московская область 1033
  • Челябинская область 699
  • Ростовская область 423
  • Республика Крым 421
  • Нижегородская область 398
  • Иркутская область 394
  • Воронежская область 378
  • Свердловская область 363
  • Краснодарский край 351
  • Архангельская область 346
  • Пермский край 311
  • Самарская область 304
  • Вологодская область 299
  • Республика Карелия 287
  • Ивановская область 286
  • Хабаровский край 268
  • Саратовская область 264
  • Ханты-Мансийский автономный округ 264
  • Республика Саха (Якутия) 261
  • Красноярский край 260
  • Смоленская область 259
  • Республика Калмыкия 239
  • Забайкальский край 232
  • Тверская область 223
  • Волгоградская область 222
  • Новгородская область 218
  • Новосибирская область 213
  • Ульяновская область 212
  • Псковская область 209
  • Калининградская область 203
  • Приморский край 203
  • Мурманская область 202
  • Пензенская область 199
  • Ленинградская область 196
  • Кировская область 195
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 193
  • Ставропольский край 191
  • Орловская область 189
  • Тульская область 187
  • Ярославская область 185
  • Курская область 184
  • Омская область 169
  • Республика Бурятия 169
  • Липецкая область 168
  • Владимирская область 160
  • Калужская область 157
  • Кемеровская область 157
  • Брянская область 155
  • Оренбургская область 153
  • Сахалинская область 146
  • Республика Башкортостан 144
  • Тюменская область 139
  • Республика Коми 125
  • Удмуртская Республика 124
  • Тамбовская область 123
  • Республика Дагестан 123
  • Белгородская область 117
  • Рязанская область 115
  • Томская область 114
  • Чеченская Республика 111
  • Алтайский край 108
  • Севастополь 101
  • Астраханская область 98
  • Амурская область 95
  • Республика Мордовия 90
  • Курганская область 88
  • Республика Хакасия 87
  • Карачаево-Черкесская Республика 85
  • Кабардино-Балкарская Республика 80
  • Республика Чувашия 77
  • Республика Татарстан 69
  • Республика Северная Осетия - Алания 67
  • Республика Марий Эл 57
  • Камчатский край 57
  • Еврейская автономная область 55
  • Костромская область 54
  • Республика Алтай 49
  • Республика Адыгея 48
  • Республика Ингушетия 26
  • Магаданская область 19
  • Республика Тыва 17
  • Ненецкий автономный округ 7
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 389 913.

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