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4 февраля 2021 г.

Постановление правительства Забайкальского края от 1 февраля 2021 года № 10 "Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 1 февраля 2021 г.
Опубликован 4 февраля 2021 г.

В соответствии со статьей 1 Закона Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 134-33K "О порядке установления величины прожиточного минимума в Забайкальском крае", с учетом части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Забайкальского края постановляет:

Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском крае за IV квартал 2020 года, за исключением случаев установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии и величины прожиточного минимума для детей в целях определения размера ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2018 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет:

на душу населения - 12 999 рублей 30 копеек;

для трудоспособного населения - 13 517 рублей 53 копейки;

для пенсионеров - 10 272 рубля 78 копеек;

для детей - 13 691 рубль 07 копеек.

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов



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