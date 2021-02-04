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4 февраля 2021 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 4 февраля 2021 года № 6 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 26 июня 2020 года № 79 "О действии режима самоизоляции лиц в возрасте 65 лет и старше"

Дата подписания 4 февраля 2021 г.
Опубликован 4 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Забайкальского края от 26 июня 2020 года № 79 "О действии режима самоизоляции лиц в возрасте 65 лет и старше"

В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше постановляю:

Внести в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 26 июня 2020 года № 79 "О действии режима самоизоляции лиц в возрасте 65 лет и старше" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 24 июля 2020 года № 97, от 21 августа 2020 года № 115, от 16 октября 2020 года № 135, от 27 ноября 2020 года № 154) изменение, дополнив его словами ", с 8 по 21 февраля 2021 года включительно, с 22 февраля по 7 марта 2021 года включительно".

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов



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