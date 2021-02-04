Захарова анонсировала реакцию на вмешательство США в дела России

Москва отреагирует на "факты постоянного вмешательства США во внутренние дела РФ" - с таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, уже сегодня должно последовать некое "развитие этой темы, в том числе на официальном уровне". Другие подробности Захарова, которую цитирует ТАСС, не раскрыла, но дала понять, о чем может идти речь. "Если США выбирают такую тактику, то мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них", - пояснила представитель МИД, отметив, что прецеденты, о которых идет речь, "лежат на поверхности". При этом Москва ориентируется на Устав ООН, который защищает право государств "самостоятельно решать внутренние дела".