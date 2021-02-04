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04.02.2021,  
11:06
Текст:  Николай Грищенко

Завершились испытания ракеты "воздух - воздух" большой дальности

Фото: Vitaly Kuzmin /wikipedia.org Фото: Vitaly Kuzmin /wikipedia.org
Фото: Vitaly Kuzmin /wikipedia.org

В России завершились государственные испытания перспективной экспортной ракеты "воздух - воздух" большой дальности РВВ-БД. Она предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах.

Фото: Илья Максимов/РГ
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Как сообщает ТАСС, изделие РВВ-БД может действовать по принципу "пустил - забыл". Максимальная дальность пуска достигает до 200 километров, а масса боеголовки - 60 килограммов.

Испытания экспортной ракеты прошли в 2020 году. Конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера "О1" и документы переданы для начала серийного производства.

Отметим, что на вооружении ВКС России состоят дальнобойные ракеты Р-37. Может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. В прошлом году модификация ракеты Р-37М была интегрирована в комплекс вооружения истребителя пятого поколения Су-57, также прошли испытательные пуски ракеты с борта Су-35С.

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