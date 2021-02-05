Актер из "Бригады" и "Бумера" Виталий Альшанский умер в 52 года

Российский актер театра, кино и ТВ Виталий Альшанский скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщает tv-5.

Причина смерти артиста не названа.

Альшанский родился в 1968-м году в Новочеркасске. Окончил режиссерский факультет ВТУ имени Щукина. Служил в Театре Ролана Быкова и Театре имени Пушкина.

На экранах - с 2000 года, с эпизода в сериале "Ростов-папа". В фильмографии - более сотни картин и телешоу: "Бригада", "Бумер", "Диверсант", "Мама, не горюй! - 2", "Счастливы вместе", "Света с того света", "Черная молния", "Мент в законе", "Учитель в законе", "Кухня", "Полицейский с Рублевки", короткометражка "Майор Гром".

Как режиссер ставил эпизоды "Молодежки" и "Доярки из Хацапетовки".