Постановление правительства Амурской области от 1 февраля 2021 года № 50 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области на 2021 год"

В целях реализации Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Амурской области постановляет:

Установить величину прожиточного минимума на 2021 год:

по Амурской области на душу населения - 14017 рублей, для трудоспособного населения - 14847 рублей, пенсионеров - 11272 рубля, детей - 14905 рублей;

по северной зоне Амурской области на душу населения - 14997 рублей, для трудоспособного населения - 15832 рубля, пенсионеров - 11971 рубль, детей - 15902 рубля.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов







