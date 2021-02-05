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5 февраля 2021 г.

Постановление правительства Амурской области от 1 февраля 2021 года № 50 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области на 2021 год"

Дата подписания 1 февраля 2021 г.
Опубликован 5 февраля 2021 г.

В целях реализации Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Амурской области постановляет:

Установить величину прожиточного минимума на 2021 год:

по Амурской области на душу населения - 14017 рублей, для трудоспособного населения - 14847 рублей, пенсионеров - 11272 рубля, детей - 14905 рублей;

по северной зоне Амурской области на душу населения - 14997 рублей, для трудоспособного населения - 15832 рубля, пенсионеров - 11971 рубль, детей - 15902 рубля.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов



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