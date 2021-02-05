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05.02.2021 11:11
Рубрика: Экономика

Андрей Дутов: Наши разработки уже сейчас совершают инновационный прорыв в отрасли

Текст: Наталия Ячменникова
Может ли создание электрического самолета стать тем самым технологическим драйвером по восстановлению утраченных позиций нашей авиационной промышленности?

Вот как ответил на этот вопрос "Российской газеты" генеральный директор НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Андрей Дутов:

- Сегодня НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" представил самолет с инновационным электрическим двигателем. Пока он гибридный, но именно разрабатываемые нашим Центром технологии позволят примерно к 2030 году представить полностью электрический самолет - с принципиально иными экономическими и экологическими показателями, в том числе по шумности и выбросам. Кроме того, в связи с тем, что авиационные требования к технологиям наиболее жесткие, это дает возможность их использования в других отраслях промышленности при создании новой техники.

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Это одно из тех направлений, которое способно вывести нашу авиацию на передовые позиции. Проблемы нашей прикладной науки, главным образом, находятся в нормативно-правовой плоскости. Прикладные научно-исследовательские работы, направленные на получение прорывных технологий, чаще всего длительные и высокорискованные. Только государство имеет необходимые ресурсы, чтобы брать на себя эти риски и с учетом национальных интересов доводить такие технологии до готовности и содержать дорогостоящую экспериментальную базу, необходимую для проведения научных исследований и сертификации техники. По сути, это одна из форм субсидий, которая не противоречит нормам ВТО и которую активно используют на Западе. Необходимо четко зафиксировать на законодательном уровне роль, место, полномочия и ответственность организаций прикладной науки в национальной инновационной и научно-технологической системе.

Научно-исследовательский потенциал НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и наши разработки уже сейчас совершают инновационный прорыв в отрасли. Мы сделаем все, чтобы их было как можно больше.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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